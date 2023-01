Sancionan al secretario de Movilidad de Zipaquirá por presuntas irregularidades en fotomultas

Según la Personería del municipio, el funcionario permitió la instalación de una cámara que al parecer era ilegal.

Con dicha cámara de fotodetección fueron multados más de 3.800 conductores en una vía ubicada en el municipio cundinamarqués, pero que pertenece al Estado.

Lo grave del hecho es que la dirección donde supuestamente estaba instalada, al parecer, no existe, como lo señaló un documento emitido por la Secretaría de Planeación de Zipaquirá: "La vía en referencia no cuenta con nomenclatura asignada”.

Por haber autorizado la instalación de esa cámara, el secretario de Tránsito del municipio, Guillermo Gaitán, fue sancionado disciplinariamente por la Personería local.

“El secretario se extralimitó en sus funciones al permitir la instalación de un punto de fotodetección electrónica, en un tramo de una vía nacional concesionada sin tener competencias para ello”, aseguró Mauricio Castro, personero de Zipaquirá.

Por su parte, Gaitán afirmó que apelará la decisión porque, según él, estaba cumpliendo con la ley. “Estábamos haciendo un control y allí no se requiere un permiso porque lo estábamos haciendo con cámara de fotodetección móvil”, dijo.

Hace un año, el Ministerio de Transporte reglamentó el espinoso tema, ordenando su instalación y operación solo en ciertos lugares autorizados, donde deben ser visibles y con avisos que prevengan a los conductores.