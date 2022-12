Sandra Stella Fonseca es la nueva presidenta de Empresa de Energía de Bogotá

"Teniendo en cuenta los acontecimientos de estos días posteriores a mi designación como Presidente de EEB, quiero informar que no he tenido ningún acto personal que me impida ejercer el cargo. Sin embargo, he decidido no aceptarlo con el fin de evitar que el Grupo Energía de Bogotá y la ciudad se vean afectados de alguna manera en su imagen y resultados, producto de la información publicada en los medios de comunicación", indicó Gómez Franco a la junta directiva de la Empresa de Energía de Bogotá.

El nombre de Gómez no había sido bien recibido en algunos sectores de la ciudad que consideraban que tenía impedimentos de carácter ético, ya que tuvo nexos con empresas del ramo y su hermano es empresario del gremio.

Tampoco fue de buen recibo algunos trinos que escribió en su cuenta personal y que fueron considerados indecorosos para un ejecutivo que tendría a su cargo una de las empresas más importantes de la capital.

Por todo lo anterior, la junta directiva de la empresa decidió nombrar a la ingeniera Sandra Stella Fonseca Arenas.

Fonseca es ingeniera eléctrica de la Escuela Colombiana de Ingeniería, cuenta con un master en Energy Studies de la Universidad de Sheffield y un MBA en Industrial Management de la Sheffield Hallam University, institución del Reino Unido.

Nacida en Tunja, Boyacá, tiene una experiencia de cerca de 18 años, en el sector energético y en servicios públicos. Entre los cargos que ha ocupado sobresalen el de directora ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG- y asesora en temas económicos tanto a nivel nacional como internacional en países como Perú, Panamá, Ecuador entre otros.

Con su empresa de consultoría, ha asesorado en temas energéticos a empresas de los sectores público y privado incluyendo al Gobierno Nacional.