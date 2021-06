“Sangre, vidrios y destrozos”: crudo relato de víctimas de carro bomba en Cúcuta

A 55 ascendió el número de heridos tras la explosión de un carro bomba en Cúcuta, Norte de Santander . Un total de 49, entre ellos cuatro civiles, son atendidos en el hospital Medical Duarte y el resto están en el Hospital Universitario Erasmo Meoz.

Eduardo Lizcano es un militar retirado y su esposa, su hija y su nieto de 20 meses resultaron heridos en el atentado dentro de la Brigada 30 del Ejército. Contó cómo ocurrieron los hechos.

“Ella me contó que se sintieron las ondas explosivas y en tres minutos: sangre, vidrios, pedazos de techo, latas, sillas, destrozos totales. Era lo único que me podía decir porque no podía ni hablar, solo llorando, dolor y tristeza de ver ese poco de heridos”, señaló.

Anotó que su esposa e hija debieron ser intervenidas en un oído, pero que su nieto no sufrió heridas de consideración y se encuentra estable.

El carro bomba en Cúcuta explotó la tarde del martes 15 de junio de 2021, y las autoridades investigan si las disidencias de las FARC o la guerrilla del ELN están detrás del atentado terrorista.