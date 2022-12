Santa Marta está inundada de promesas de políticos pero no cuenta con servicio de agua constante

Nuevo concesionario lleva 10 meses intentando solucionar un problema de 50 años. Actualmente se adecúan líneas de distribución para ayudar a los más pobres.

En San Jorge, barrio ubicado en el norte de la capital del Magdalena, llega el agua solo dos veces por semana. Por esto, sus habitantes la almacenan en tanques y galones para usarla en la cocina y en los baños.

La mitad de los barrios de la Perla de América enfrenta la misma problemática. Quienes conocen el tema aseguran que si los recursos no se hubieran desviado o perdido, Santa Marta hace mucho tiempo tendría un acueducto para bombear 2,4 metros cúbicos de agua por segundo que es lo que necesita el puerto para que los habitantes abran la llave y salga el líquido.

Pero el vital líquido no es lo único que necesitan en Santa Marta. En los barrios más humildes se hace urgente fortalecer el deporte para que el flagelo del microtráfico no siga arrastrando a los jóvenes al abismo.