Santos, a la espera de noticias positivas para avanzar en diálogos con ELN

Colombia aplazó el jueves la instalación de diálogos de paz con el ELN hasta que sea liberado "sano y salvo" un excongresista en poder de esa guerrilla, a la que horas después el Ejército atribuyó un "acto terrorista" que dejó dos civiles muertos.

"La instalación formal de la mesa pública con ese grupo queda aplazada hasta tanto no se libere sano y salvo a Odín Sánchez", dijo el presidente Juan Manuel Santos, tras anunciar la suspensión del viaje de su equipo negociador a la capital ecuatoriana.

El jefe de Estado, flamante Nobel de la Paz por sus esfuerzos para superar más de medio siglo de conflicto armado en Colombia, reiteró empero "toda la disposición y voluntad del gobierno nacional para avanzar en este proceso", que considera clave hacia la "paz completa" que también busca sellar con las FARC, principal grupo armado del país.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda guerrilla del país, cuestionó la decisión. "No compartimos la suspensión de la instalación de la mesa", dijo en Twitter. "Se han presentado malos entendidos que se están tratando", apuntó.

A horas de la ceremonia inaugural, prevista para las 5:00 p.m. en el museo Oswaldo Guayasamín en el norte de Quito, no había informes de que hubiera sido liberado Sánchez, retenido desde abril por los rebeldes.