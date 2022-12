Santos abandonó banderas y para disculparse agrede al Gobierno anterior: Uribe

El exjefe de Estado Álvaro Uribe habló con Noticias Caracol sobre los temas que tocó Juan Manuel Santos durante una entrevista con Hora 20, de Caracol Radio, y sobre el Gobierno en general.

Según Uribe, en un documento que no le permitieron leer ante la Cámara de Representantes, señalaba que "ningún Gobierno fue responsable" de la decisión sobre San Andrés.

"El responsable es el fallo de La Haya", sostuvo, y afirmó que "el presidente (Juan Manuel Santos) indujo a la canciller (María Ángela Holguín) a mentir".

"Ella dijo que yo estaba en desacuerdo con el actual Gobierno, porque el actual Gobierno no había hecho lobby en La Haya, jamás he dicho eso", explicó.

Caso Santoyo

Uribe afirmó que siempre respetó las decisiones del general Óscar Naranjo "en materia de movimiento de personal de la policía", al referirse a lo dicho por Santos sobre el ascenso de Mauricio Santoyo, preso en EE. UU.

El presidente contó el lunes que cuando fue ministro de Defensa, el entonces jefe de Gobierno propuso a Santoyo para un alto cargo en la Policía.

"Al general Naranjo (Uribe) le propuso que el general Santoyo fuera director del Gaula o de la Dipol. El general Naranjo me dijo: ‘¿cómo le parece esto? Yo no estoy de acuerdo'; le dije que yo tampoco y ambos dijimos que no", dijo Santos.

Uribe, en diálogo con Noticias Caracol este martes, negó haber hecho esa sugerencia y se preguntó que si Santos tenía objeciones para los nombramientos o ascensos del general (r), por qué no las dio a conocer en su momento.

Sobre insultos

Al ser preguntado sobre si exageró con el adjetivo con el que calificó al mandatario, "canalla", Uribe afirmó: "La peor exageración, el peor insulto a la opinión pública es mentir".

Según Uribe, Santos "acabó el diálogo con el pueblo colombiano y lo sustituyó por el diálogo con el terrorismo" y afirmó que "la paz con impunidad es como el dinero mal habido", al referirse al proceso de paz que se adelanta con las FARC.

También calificó el actual mandato como "un Gobierno derrochón, un Gobierno de auxilios parlamentarios, un Gobierno de exceso de publicidad, un Gobierno de viajes, un Gobierno de comitivas, un Gobierno de fiestas".

Para el expresidente, Santos "se hizo elegir con unas banderas, ha abandonado esas banderas y para disculparse agrede al Gobierno anterior".

"La Presidencia lo mejor que ha hecho es desacreditar a nuestro Gobierno", recalcó.

