Santos acusa al uribismo de escribir carta al Congreso de EE. UU. para quitarle ayudas a Colombia

Argumento sería que la economía está siendo comprometida por FARC. “Está delirando”, le respondió la representante María Fernanda Cabal.

“Esta es la carta que le están enviando a los congresistas de los Estados Unidos, para que nos suspendan la ayuda. Ese es el tipo de oposición al que estamos enfrentados. Dice por ejemplo que el sistema económico colombiano está comprometido por el recurrente llamado de las FARC a imponer su agenda marxista leninista”, dijo Santos.

“Yo creo que el presidente está delirando. No conozco la carta que leyó esta mañana, dice que no hemos firmado. No sé de donde la sacó, como sacándola de un sombrero. Pero además me parece que es una estrategia para desviar la carta del consejo gremial . Eso es muy grave donde dice que el acuerdo no se puede subir a la Constitución”, le respondió la representante del Centro Democrático María Fernanda Cabal.