Santos advierte que FARC comenzaría una guerra urbana si no se firma la paz

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, advirtió que tiene información confirmada que indica que la guerrilla de las FARC comenzaría una guerra urbana si no se logra un acuerdo de paz, por lo que hizo un llamado a unir fuerzas para alcanzarlo.

“¿Cómo sé que si no hay acuerdo volvemos a la guerra? Tenemos información amplísima de que ellos están preparados para volver a la guerra y la guerra urbana, que es más demoledora que la guerra rural, eso es una realidad lo sé y por eso es tan importante que lleguemos a un acuerdo”, advirtió el primer mandatario.

Publicidad

Además, el presidente Santos confirmó que ya está lista la misión de la ONU que verificará el desarme y la concentración de las FARC.

“Ya están los funcionarios de Naciones Unidas para monitorear la entrega de armas y las zonas donde se van a concentrar eso va muy avanzado. En los próximos días espero terminar esa negociación en ese punto, cómo entregarán las armas, a quién, en dónde se van a concentrar cuántas zonas y en cuánto tiempo”, anunció.

Además, rechazó que quienes se oponen al proceso de paz lo relacionen como un amigo cercano de las FARC.

“Me dicen que yo soy muy cercano a las FARC como una crítica al, proceso no entiendo, las FARC me decían el verdugo porque no hay quien les haya pegado más duro militarmente y eso nos ha permitido sentarnos a negociar”, enfatizó.

Publicidad

El jefe de Estado también hizo un llamado a los colombianos a votar por el ‘sí’ en el eventual plebiscito por la paz, pues al no hacerlo podrían volver las muertes y el aumento del conflicto interno.

"Si el plebiscito no se aprueba volvemos a la guerra, han querido decir voten ‘no’ para darle más años de cárcel a culpables de crímenes, toda la negociación es integral. Hay cosas que hay que tranzar, algo de justicia transaccional en la justicia transicional”, manifestó Santos.