Santos agradeció apoyo de Brasil en diálogos de paz con el ELN

Juan Manuel Santos, que llegó en la noche del miércoles a la capital de Brasil, se reunió a primera hora con Rousseff, antes de asistir al partido Colombia-Costa de Marfil.

"Yo no tengo sino palabras de agradecimiento con el Brasil por su papel y su ayuda en este proceso que va por buen camino, va en la dirección correcta", declaró el presidente colombiano luego del desayuno de trabajo en el Palacio de Alvorada, residencia oficial de los gobernantes de esa nación.

Añadió que "fue un papel muy productivo, muy constructivo. Brasil nos ayudó muchísimo desde el principio. Yo le pedí al Gobierno de Brasil que nos facilitara y nos ayudara y nos ayudó mucho desde el comienzo".

Sobre el encuentro con la presidenta Rousseff, indicó que "fue una reunión muy cordial".

Señaló que estos países "tienen una relación muy buena. Repasamos toda la agenda", y resaltó que "hay muchas áreas en las que Colombia y Brasil están trabajando juntos".

Destacó la integración lograda en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y en el Mercado Común del Sur (Mercosur), al tiempo que consideró conveniente acercar a estos grupos con la Alianza del Pacífico, cuya presidencia temporal entrega el viernes Colombia a México.

Subrayó que en las iniciativas de integración "se trata de complementarnos, no de competir".

"Como lo hemos dicho, la Alianza del Pacífico no es una alianza contra nadie", expresó y agregó que se trata es de buscar integración de América Latina, no su división.