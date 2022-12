Santos anuncia aumento salarial del 4,66 % para miembros de Fuerza Pública

El presidente Juan Manuel Santos anunció este jueves el aumento salarial para miembros de la Fuerza Pública, que será del 4,66 %, por encima de la inflación, y se aplicará retroactivo al primero de enero de este año.

"El ministro de Hacienda hizo un gran esfuerzo de hacerlo por encima de la inflación, del 4,66 %. También cobija a los retirados", manifestó Santos en Medellín durante el lanzamiento del Modelo de Vivienda Leasing para la Fuerza Pública y la entrega de 119 viviendas a familiares de uniformados caídos en acción y militares heridos.

La inflación en Colombia el año pasado fue del 3,66 %, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Al anunciar la subida de salarios para la Fuerza Pública, el mandatario rechazó versiones según las cuales no habría aumento para militares y policías.

"Hay un rumor (...) están diciendo que a los miembros de nuestras Fuerzas Militares no les vamos a subir el sueldo y que están organizando unas marchas para protestar por el no aumento de los sueldos, eso no tiene ni pies ni cabeza", expresó.

Santos también reiteró la importancia de apoyar a los soldados veteranos y a las familias de los caídos en combate con el aporte de una vivienda propia para darles más facilidades a aquellos que "han pasado por las Fuerzas, que les ha tocado librar esta guerra" afirmó.

El presidente le dijo a las familias de los caídos en acción y a los militares heridos que los anuncios y entregas de viviendas hechos hoy son importantes, pero que "nunca será suficiente" para reconocer su sacrificio.

El jefe de Estado explicó que, a más tardar la próxima semana, estarán firmados los decretos de aumento salarial por parte del Ministerio de Hacienda.