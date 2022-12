Santos anuncia creación de un Comando de Transición en las FF. MM.

Al destacar que el general Flórez ha sido un oficial ejemplar y ha estado al frente de las operaciones militares más importantes en la historia reciente del país, el jefe de Estado explicó que el Comando de Transición "se encargará de todo el proceso que nos va a exigir muchos esfuerzos para ir de la guerra a la paz, del conflicto al posconflicto".

El mandatario sostuvo que no tienen razón las críticas al aporte de oficiales en servicio activo de las Fuerzas Armadas para garantizar la desmovilización y la entrega de armas de la guerrilla, lo cual se constituye en un paso muy importante para el proceso de paz.

"Todas las guerras terminan en una mesa y en esa mesa van quienes estuvieron al frente del combate: los militares", afirmó el Mandatario al indicar que así sucedió, por ejemplo, en los casos de la Segunda Guerra Mundial y las guerras de Vietnam y Corea.

"¿Cuál es el acto humillante? Todo lo contrario: dignifica a cualquier militar, que sabe que la victoria es la paz, poder participar activamente en el diseño de esa paz, porque es su victoria. Eso es muy dignificante", agregó.

"Ese paso, general Flórez, que vamos a dar con usted, es un paso trascendental. Yo le agradezco, como presidente de la República pero también como colombiano, esa nueva responsabilidad que usted va a asumir. Una responsabilidad que lo enaltece a usted y a todas las Fuerzas Armadas de Colombia. Es un paso muy importante en nuestra historia", señaló Santos.

Reiteró que mientras se llega a la firma del fin del conflicto, "continúan las acciones militares y continúa la ofensiva".

"La ofensiva militar y el no cese al fuego mientras no se termine el conflicto, lo que nos obliga es a terminar el conflicto lo más pronto posible, que es lo que todos queremos", puntualizó el mandatario.

Bogotá