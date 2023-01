Santos confirma que periodistas ecuatorianos fueron ejecutados en Colombia

El presidente indicó que información de inteligencia señala que los cuerpos están en el país y “eso hace suponer que fueron asesinados aquí”.

“El ministro de Defensa antes de viajar aquí a Medellín me dijo que por fuentes de inteligencia confirmaba que los cuerpos sí estaban del lado colombiano, eso fue lo que me dijo el ministro de Defensa. En ese sentido pues tiene uno que suponer que fueron asesinados en Colombia”, expresó el mandatario al llegar la reunión de la SIP en la capital antioqueña.

“Lo que yo les puedo decir sin lugar a dudas es que este individuo responsable de estos asesinatos va a caer, él está en una lista que tenemos de objetivos de alto valor, ningún criminal que ha llegado a esa lista está hoy vivo o no en la cárcel. Este alias ‘Guacho’ va a caer tarde o temprano, pero va a caer", añadió el mandatario.

