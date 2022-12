Santos critica código para funcionarios que iguala fumar marihuana con genocidio

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró hoy que objetó el Código Disciplinario Único, en el que se define como "falta grave" que un funcionario consuma "sustancias prohibidas" en lugares públicos, por considerarlo inconstitucional e inconveniente.

El mandatario explicó en un comunicado que la objeción al código presentado por la Procuraduría General (Ministerio Público) se produjo porque "no hay proporcionalidad en las sanciones".

"Por ejemplo, no es lo mismo fumar marihuana en un parque un domingo, que un genocidio. Pero le aplican la misma sanción. Y eso es contrario a la Constitución", afirmó.

El código, que busca en uno de sus artículos castigar el consumo de sustancias que produzcan dependencia con penas que van hasta los 20 años de inhabilidad para el funcionario, fue promovido en el Congreso de la República por el procurador general, Alejandro Ordóñez, y el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora.

Otra de las razones que alegó Santos es que el principio de favorabilidad tampoco se hacía efectivo en las investigaciones contra los funcionarios públicos a quienes se les "aplica la pena más severa", lo cual "no tiene ninguna razón y es altamente inconveniente".

Además, la norma "viola el derecho a la igualdad" ya que, según el jefe del Estado, para los funcionarios de la Rama Judicial el proyecto establece un término de investigación inferior al que se le concede a los demás servidores públicos.

Durante la posesión de tres magistrados del Consejo de Estado el mandatario explicó que a pesar de la objeción no defiende el consumo de drogas y aclaró: "no quiero que los funcionarios vayan a fumar marihuana a los parques".

La decisión se dio porque, según dijo, la norma "rompía" con el principio de proporcionalidad que obliga la Constitución colombiana "en cada ley y en cada disposición", puntualizó.

Tras la objeción del presidente Santos el Congreso tendrá que revisar nuevamente el texto del artículo del Código Disciplinario Único.