Santos criticó presión del procurador contra el proceso de paz en EE. UU.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró hoy que en el encuentro que mantuvo el viernes con el procurador general, Alejandro Ordóñez, le pidió que base sus críticas al proceso de paz en "realidades y no sobre supuestos".

Durante su intervención en un Consejo de Ministros celebrado hoy en la ciudad de Neiva, capital del departamento de Huila (sur), Santos subrayó que durante la reunión también le pidió al titular del Ministerio Público que no se base en "chismes, o en información falsa".

Ordóñez ha sido uno de los principales críticos con el proceso de paz que mantiene el Gobierno con la guerrilla de las FARC desde hace más de dos años en Cuba, especialmente ante lo que podría acordarse en materia de justicia y dejación de armas.

Santos señaló que está de acuerdo con el procurador en que se debe llegar a "una paz sin impunidad" y destacó que "no hay la menor posibilidad" de alcanzar acuerdos si las FARC no se desarman.

Por ello, destacó que acordó con Ordóñez que "los negociadores le darían la información para que las observaciones" que haga sobre el proceso de paz estén basados en datos veraces.

"Quedamos en trabajar juntos, comunicarnos permanentemente. Yo le agradecí mucho su interés por la paz, creo que el aporte que puede hacer el procurador es muy importante", indicó el mandatario.

En este sentido señaló que el rol que juegue a partir de ahora Ordóñez puede ser muy importante al "recoger a los críticos del proceso" para "ir generando consensos en torno a la paz", lo que fortalecería la negociación y al país.

A la salida de la reunión, Ordóñez explicó ayer que propuso a Santos la creación de un "pacto para la paz" que garantice que lo que se firme con las FARC en La Habana "se cumpla y se pueda cumplir".

En dicho pacto, el jefe del Ministerio Público solicitó la participación del expresidente y senador Álvaro Uribe, líder del opositor partido Centro Democrático y férreo crítico de las negociaciones con las FARC.

Ordóñez señaló que mantuvo con Santos "una conversación clara, franca y respetuosa" en la que propuso llegar a "un acuerdo de mínimos sobre lo fundamental y esencial de la democracia y del Estado de derecho, que permita garantizar la seguridad jurídica y la sostenibilidad política de lo que se convenga con las FARC".