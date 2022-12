Santos descarta ampliar su mandato dos años

En una carta enviada al presidente del Congreso, Roy Barreras, el jefe de Estado afirmó que "el país lo que necesita son iniciativas que nos unan en lugar de dividirnos" y que, por eso, "sería inconveniente dar el trámite a cualquir iniciativa de esta naturaleza".

"El país y usted conocen mi talante y saben que jamás me prestaría a buscar una reforma en beneficio propio", resaltó el mandatario en la misiva dada a conocer por Blu Radio.

Juan Manuel Santos aseguró que ese debate, el de ampliar a seis años los periodos del presidente, alcaldes y gobernadores, así como eliminar la figura de la reelección, debe darse en el Congreso hasta después de elegido el próximo Gobierno.

Destartó, así mismo, que la idea de extender alos mandatos tenga que ver con el proceso de paz que adelanta su Gobierno con las FARC pues, sentenció, sigue convencido de que este debe durar meses y no años.

Horas antes, a través de su cuenta en Twitter, Roy Barreras había descartado que el Congreso fuera a discutir la polémica iniciativa . Dijo que, aunque le parecía buena, sería el próximo Legislativo el encargado de estudiarla.

El expresidente Álvaro Uribe, duro crítico del Gobierno, también se pronunció. Afirmó que, si es por el proceso de paz con las FARC, no sería necesario modificar la Constitución para ampliar el periodo de Santos.