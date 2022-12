Santos descarta reanudar fumigación de cultivos ilícitos

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, descartó retomar la fumigación aérea para combatir plantaciones ilícitas en el país sudamericano, líder mundial de producción de coca y cocaína.

En entrevista con AFP el lunes, el mandatario rechazó reanudar la aspersión aérea con glifosato contra estos cultivos, que Colombia interrumpió el año pasado luego de que la Corte Constitucional estableciera que ante "indicios" de un posible daño a la salud se debía aplicar "el principio de precaución" y suspender el uso de la sustancia.

"No podemos. Eso es un fallo de la Corte Constitucional. Eso no está en manos del Ejecutivo", dijo Santos sobre la solicitud del fiscal Néstor Humberto Martínez de "considerar explícitamente la conveniencia de reanudar la aspersión aérea".

"La transición hacia una paz estable y duradera exige que las autoridades adelantemos un esfuerzo monolítico para erradicar el flagelo de los cultivos ilícitos", escribió Martínez en una misiva al ministro de Justicia, Jorge Londoño, divulgada el domingo.

En el acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) para acabar medio siglo de conflicto armado, que debe ser aprobado en un plebiscito el 2 de octubre para ser efectivo, las partes se comprometen a un trabajo conjunto contra el narcotráfico.

"Las fumigaciones son paños de agua tibia porque nosotros llegábamos, fumigábamos o erradicábamos con soldados y policías y apenas nos íbamos empezaban a sembrar, inclusive con variedades más productivas", explicó Santos, al apuntar que el año de mayor fumigación fue 2007 y el año siguiente fue el que más aumentó la producción de cocaína.

El presidente destacó que "con la colaboración de las FARC" se podrá "hacer una sustitución de cultivos ilícitos verdaderamente estructural. Podremos llegar con el Estado a esas zonas y la posibilidad de que se sigan renovando las siembras se va a disminuir", dijo.

En los dos últimos años se duplicaron los cultivos de coca en Colombia, cuya superficie alcanzó niveles no vistos desde 2007, señaló la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en su último informe presentado en julio.

El Gobierno reconoció entonces que la interrupción de las fumigaciones aéreas podía "haber incidido" en el alza de las áreas cultivadas. Para los opositores al proceso de paz, esa suspensión es vista como una concesión de Santos a las FARC.

Colombia es el primer cultivador mundial de hoja de coca, con 96.000 hectáreas de sembradíos, y también el mayor productor de cocaína con 646 toneladas en 2015, indicó la ONU.