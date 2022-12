Santos desmiente supuesto atentado contra gobernador de La Guajira

El mensaje al que el presidente Juan Manuel Santos haría referencia sería el que Álvaro Uribe publicó en días pasados, que hablaba sobre un cilindro bomba contra Juan Francisco Gómez, informó Blu Radio.

"Hay un twitter, no voy a decir de dónde viene ese twitter para que no me vengan a acusar de cosas que no estoy diciendo, que dice que al gobernador de La Guajira le hicieron un atentado en la casa, y creo que en el mismo twitter dicen algo sobre el alcalde en Barranca (Javid Figueroa)", dijo el mandatario en una entrevista con las emisoras del Ejército desde la Base Militar de Larandia, en el Caquetá.

"Por supuesto nos pusimos muy nerviosos, constatamos y era absolutamente falso", afirmó.

El presidente consideró el hecho como "muy irresponsable de la gente que está preparando este tipo de información para crear caos, para magnificar los hechos violentos con el objetivo de hacer un daño político".

Además, denunció la "propaganda negra" que algunos sectores están promoviendo en el país sobre la supuesta desmoralización en las Fuerzas Militares.

"Los enemigos de la paz, los que viven de la guerra, acuden a todo tipo de artimañas para envenenar el proceso" que adelanta su Gobierno con las FARC, expresó, y añadió que "todo eso es absoluta y totalmente falso".