Santos dice que creerá en J.J. Rendón hasta que no le demuestren lo contrario

En una entrevista con el programa Hora 20 de Caracol Radio, el presidente-candidato manifestó: "lo importante es que la presentó (la renuncia) y se la acepté, creo que en un gesto gallardo".

Santos agregó que J.J. Rendón, como es conocido en Colombia este publicista venezolano, "ya no es parte de la campaña" que busca la reelección del mandatario en las elecciones del próximo 25 de mayo.

Rendón, pieza clave en la campaña propagandística de 2010 que llevó a Santos a la Presidencia, presentó en 2011 al Gobierno un plan de negociación de un grupo de fugitivos narcotraficantes, según denunciaron este fin de semana el diario El Espectador y el columnista Daniel Coronell, de la revista Semana.

Según las denuncias de prensa, el capo Javier Antonio Calle Serna, alias 'Comba', quien finalmente se entregó a las autoridades estadounidenses en mayo de 2012, confesó a la Fiscalía que entre cuatro narcotraficantes recogieron 12 millones de dólares para pagar a Rendón la intermediación.

Santos dijo además que cree lo que dice Rendón quien asegura que no recibió ningún dinero por esas gestiones y que las hizo de la "mejor buena fe"

"Creo lo que él está diciendo, que no recibió un solo peso, y hasta que no me demuestren lo contrario, pienso que hay que creerle", insistió.

Santos consideró que no es extraño que este grupo de narcotraficantes contactara al publicista teniendo en cuenta que siempre buscan a personas como la iglesia, periodistas o personajes que tengan contacto con el Gobierno.

Sobre Germán Chica, entonces alto consejero presidencial de asuntos políticos, que también participó en la mediación, según la versión de prensa, el presidente dijo que su renuncia se dio en 2012 porque "cumplió su ciclo, quería reemplazarlo y renunció, eso es normal en la Casa de Nariño (sede de la Presidencia); las personas no son eternas".

Chica dirige desde enero de 2012 la Federación Nacional de Departamentos, una asociación que reúne a los gobernadores regionales del país.