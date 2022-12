Santos dice que enemigos de la paz buscan envenenar mente de colombianos

El procurador general de la Nación se pronunció a cerca del proceso en La Habana y dijo que "los responsables de los delitos de lesa humanidad y de los crímenes de guerra no van a pasar un solo día de cárcel".

De otro lado, el presidente Juan Manuel Santos asegura que la negociación entre el Gobierno y las FARC no contempla la impunidad.

"Ahora se crean fantasmas y comienza la satanización, dicen que la paz con impunidad es imposible (...) quieren satanizar el proceso de paz para ir envenenando el proceso y la mente de los colombianos", dijo Santos.

El presidente advirtió que aunque le sigan apareciendo enemigos al proceso de paz, no permitirá que lo ‘envenenen'.