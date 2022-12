Santos dice que espera reelegirse en primera vuelta

El presidente colombiano Juan Manuel Santos confía en ganar en primera vuelta las elecciones en 2014, donde buscará reelegirse por un cuatrienio más, según señaló en una entrevista.

Tras cerrar el año con un repunte en su popularidad, el primer mandatario respondió con un rotundo "claro que se puede" ante la pregunta de si creía poder ganar en primera instancia los comicios a la presidencia en mayo próximo.

"Si uno piensa que no se puede, ahí empieza a perder", afirmó Santos en la entrevista con El Espectador, en la cual refrendó como su máxima bandera el proceso de paz que el gobierno adelanta en La Habana con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Santos confió en que "ojalá de aquí a marzo (de 2014) hayamos avanzado bastante más" en las negociaciones con los rebeldes, en las cuales ya se han establecido preacuerdos en asuntos agrarios y de participación política, dos de los seis puntos de la agenda pactada.

El presidente también dejó entrever que su gobierno también avanza en diálogos exploratorios con la segunda mayor guerrilla colombiana, el Ejército de Liberación Nacional. Sobre un eventual proceso de paz con esos insurgentes, que ya han dicho tener voceros designados, señaló: "Ahí va".

Para ganar en primera vuelta, Santos debe obtener al menos el 50% más uno de los votos depositados en las elecciones de mayo, donde se medirá a candidatos como el ex ministro Oscar Iván Zuluaga, la carta política del ex presidente Álvaro Uribe (2001-2010), convertido en el principal opositor del gobierno de turno.

Voceros del partido político de Uribe han acusado en la última semana a Santos de haber ofrecido presuntamente dádivas, cargos y contratos a congresistas de la bancada oficialista para asegurar su reelección.

Según una encuesta de la firma Gallup divulgada el viernes, la popularidad del mandatario mejoró de 29% en octubre a 38% en diciembre.