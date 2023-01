Santos dice que implementar la paz no es fácil, pero que se superarán los obstáculos

“Es el camino que debemos seguir por nuestros hijos y nietos”, señaló el presidente, tras reunión en Cartagena. Timochenko afirma que salió "contento".

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación al Acuerdo de Paz (CSIVI) que implementar la paz no es fácil pero aseguró que superarán todos los obstáculos que se presenten.

"Nadie dijo que esta paz o la reconciliación iban a ser fáciles, sabíamos que iba a ser difícil, que íbamos a tener muchos detractores y obstáculos. Vendrán más dificultades, más desafíos, pero juntos todos los colombianos vamos a superarlos", aseguró Santos.

En la reunión de la CSIVI participaron en su condición de "notables" el expresidente uruguayo José Mujica y el exjefe del Gobierno español Felipe González.

También acudieron por parte del Gobierno el vicepresidente, Óscar Naranjo, así como los ministros de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín; del Interior, Guillermo Rivera; de Hacienda, Mauricio Cárdenas; de Justicia, Enrique Gil Botero, y de Agricultura Juan Guillermo Zuluaga, entre otros.

Por parte de las FARC acudió su máximo líder, Rodrigo Londoño, conocido en su época de guerrillero como "Timochenko", Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Carlos Antonio Lozada, Victoria Sandino y Rodrigo Granda.

En representación de la comunidad internacional estuvieron los embajadores de España, Pablo Gómez de Olea; Noruega, John Peter Opdahl; Cuba, José Luis Ponce; Suecia, Tommy Strömberg; Alemania, Michael Bock y la Unión Europea (UE), Patricia Llombart.

También acudieron a la reunión el representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, Jean Arnault; el jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Raúl Rosende, así como el coordinador residente de las Naciones Unidas en el país, Martín Santiago.

Ante ellos, Santos reiteró que el proceso de paz no es suyo como presidente ni del Gobierno, "sino de los colombianos", por lo que todos los ciudadanos deberían sentirse orgullosos de lo logrado.

Precisamente la reunión se ha producido en un momento de crisis en el proceso de paz por el incumplimiento de lo pactado tanto por parte del Gobierno colombiano como de la antigua guerrilla, hecho agravado por escándalos de corrupción y narcotráfico.

El pasado 9 de abril Jesús Santrich, uno de los jefes de la antigua guerrilla y designado como uno de los cinco futuros representantes a la Cámara por la FARC, fue capturado con fines de extradición a Estados Unidos a solicitud de ese país por el delito de narcotráfico

"Es el camino que debemos seguir por nuestros hijos y nietos. A los colombianos no nos va a quedar grande la paz. La paz es de todos, los invito a perseverar y voy a hacer todo lo posible para que se sigan implementando los acuerdos de la mejor forma porque el Estado colombiano tiene que cumplirlos", aseguró.

Ese es el compromiso que el país ha adquirido "frente al mundo entero" que, según recordó, ha ayudado mucho a que se llegue a un acuerdo de paz.

Por su parte y al término de la reunión, Londoño aseguró que salió de la reunión "contento con todo el diálogo" que han mantenido puesto que consideran que ha sido "productivo y sincero".

"Pusimos todas las cartas sobre la mesa para aunar esfuerzos y sacar adelante este proceso", sostuvo.