Santos dice que la Armada aumentará su presencia en límites con Nicaragua

"Los derechos históricos de nuestros pescadores se van a hacer respetar pase lo que pase. Nadie tiene que pedirle permiso a nadie para ir a pescar donde han venido pescando", afirmó el jefe de Estado al responder las denuncias sobre incidentes de pescadores de las islas con autoridades nicaragüenses, que le fueron planteadas por la gobernadora del archipiélago, Aury Guerrero Bowie.

"Ese tipo de incidentes no se deben volver a presentar y la Armada Nacional inclusive va a aumentar su presencia o el número de embarcaciones que tenga, para que no se presente ningún tipo de incidente".

Según el presidente, al final de su Gobierno los habitantes y pescadores del archipiélago de San Andrés van a estar mejor que hace un tiempo, pese al fallo adverso de La Haya.

"Van a quedar mucho mejor que al comienzo, eso se va a cumplir", remarcó. A propósito del litigio con Nicaragua, el Gobierno de Colombia recibirá en mayo próximo un informe jurídico sobre el fallo de la CIJ elaborado por el despacho de abogados británico Volterra Fietta.

Colombia contrató en diciembre a este gabinete, que según dijo la canciller colombiana, María Angela Holguín ayer, detectó "un conjunto de opciones" de interpretación y revisión, a pesar de que el fallo es inapelable.

Colombia no ha ejecutado el fallo, aunque los Gobiernos de ambos países han establecido un diálogo cordial.