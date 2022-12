Santos dice que sus críticos ya llegaron a límites irracionales

Juan Francisco Gómez le dijo al presidente Juan Manuel Santos que "el día 2 de abril, en el municipio de Barranca, lograron las fuerzas del Ejército y la Policía Nacional, con ayuda de la población civil, neutralizar un atentado".

"Ellos lograron -agregó- rescatar dos pimpinas de 45 libras que tenían metralla y como usted dijo las detonaron controladamente. En ese momento me encontraba en el municipio de Maicao, no he sido evacuado", agregó en el Acuerdo para la Prosperidad de este viernes en la Casa de Nariño.

Tras escucharlo, el jefe de Estado manifestó que "lo increíble es que esta mañana se insistía en que sí hubo un atentado. ¡Por Dios! Eso ya es llegar a los límites de la irracionalidad".

Santos, al parecer, se refería a la entrevista que Álvaro Uribe ofreció a Blu Radio, en la que sostuvo que en La Guajira "encontraron a cuadra y media del señor gobernador unos cilindros con explosivos, con metralla, eso lo difundió toda la comunidad de La Guajira, el periódico del norte, yo lo difundí inmediatamente en la cuenta de Twitter y sale el presidente de la República a decir prácticamente que es mentira".

"Ese hallazgo lo hizo el Ejército", añadió, y señaló que "en la propia cuenta de Twitter del gobernador el expresa solidaridad sobre ese atentado a las personas que pudieron ser víctimas. Y además esos explosivos fueron encontrados no solamente cerca de la casa del gobernador, sino en el área de un colegio bilingüe".

Un día antes, el presidente ya había calificado de "irresponsable" esa información.

Este viernes, insistió en que "los enemigos de la paz están inventando historias para envenenar el ambiente y sabotear el proceso" de paz que adelanta su Gobierno con las FARC.

Bogotá