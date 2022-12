Santos dio vía libre a la extradición del exfiscal Luis Gustavo Moreno

El mandatario no aceptó los recursos de la defensa y avaló el envío del acusado a EEE. UU. luego de que termine su colaboración con la justicia colombiana.

“En el recurso de reposición no se aportan nuevos elementos de juicio que conduzcan a cambiar la decisión”, afirmó Juan Manuel Santos este lunes, durante una locución presidencial.

Moreno buscaba que el Gobierno colombiano se comprometiera a que los Estados Unidos le garantizaría la defensa legal con abogados colombianos y la visita de familiares por medio de permisos.

Con esta decisión, el exfiscal anticorrupción -detenido por corrupción- será a territorio norteamericano justo después de terminar su colaboración con la justicia colombiana en las investigaciones por el ‘Cartel de la Toga’.

Moreno es pedido en extradición para que responda por los delitos de conspiración para lavar de dinero, conspiración para cometer fraude en giros bancarios, y fraude bancario.

