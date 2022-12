Santos está en su derecho de reelegirse, dicen las FARC

Las FARC esperan que una eventual campaña por un nuevo mandato del presidente Juan Manuel Santos dé "continuidad" al proceso de paz y que el Gobierno defienda los diálogos.

"Sería una buena oportunidad para que en la campaña electoral que se inicia, y si es reelecto, se dé continuidad, independientemente de si sale triunfante o no, a que el proceso de paz continúe", afirmó este sábado en La Habana el considerado "canciller" de la guerrilla, Rodrigo Granda, alias "Ricardo Téllez", al ser preguntado sobre una posible reelección de Santos.

Granda, quien forma parte del equipo negociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Cuba, dijo a los periodistas que Santos "está en su pleno derecho" de aspirar a presentarse a las elecciones presidenciales para el periodo 2014-2018.

"Esperamos que, ahora sí, el Gobierno en su conjunto, y el presidente especialmente, entienda que este proceso tan importante de La Habana hay que defenderlo entre todos", añadió.

El mandatario colombiano habló el viernes sobre la necesidad de reelegir sus políticas, aunque aclaró que, en cumplimiento de la ley, n o hará un anuncio "formal", en el sentido de si buscará o no la reelección, hasta seis meses antes de los comicios .

En La Habana, donde los diálogos de paz se centran aún en el primer punto de la agenda dedicado al tema agrario tras seis meses de negociaciones, las FARC adelantaron este sábado por otra parte que esperan "próximamente presentar un informe a la nación".

Granda señaló que ese informe saldrá tan pronto las partes terminen de ponerse de acuerdo con el "borrador fundamental", sin mayores precisiones.

"Estamos en una situación complicada y construir un acuerdo no es sencillo", apuntó el guerrillero, al considerar que se trata de "un trabajo de filigrana".

"La nación lo entiende y seguramente va a quedar muy complacida en el momento en que ya se salga con algo productivo", agregó.