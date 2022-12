Santos firma ley que endurece castigos contra conductores borrachos

Se contempla, además, que el conductor borracho cancele una multa mínima de unos dos millones de pesos. (Vea aquí el ABC de la ley)

Asi mismo, el infractor perderá su licencia de conduccción.

"No más borrachos en las vías, no más víctimas del coctel criminal del alcohol y la gasolina", aseveró este jueves el presidente de la República, Juan Manuel Santos, al sancionar la llamada ‘Ley para la conducción bajo el influjo del alcohol y otras sustancias psicoactivas'.

"No podemos seguir permitiendo que personas borrachas o bajo efectos de la droga cojan un carro y les quiten la vida a otras", indicó el jefe de Estado.

Así mismo, el mandatario dijo: "No nos hemos quedado cruzados de brazos", al resaltar que el país exigía una ley para enfrentar esa problemática y agradeció al Congreso de la República por cumplirle a Colombia al sacar adelante la iniciativa.

De igual forma, el presidente Santos fue enfático al afirmar que esta ley cumple con la función de prevención, "porque a partir de ahora quien vaya a manejar después de consumir alcohol o drogas tendrá que pensarlo dos veces".

"Las penas aumentan", dijo y añadió: "Por ejemplo, en el caso de homicidio por conducción bajo efectos del alcohol, la pena aumenta de dos terceras partes al doble, y puede llegar hasta 18 años de cárcel".

El jefe de Estado indicó además que las multas por manejar ebrio oscilan entre 1 millón 700 mil pesos y 28 millones pesos, y explicó que si un conductor es sorprendido manejando en ese estado por segunda vez, deberá pagar el 15 por ciento del valor comercial del vehículo que conduce.

El mandatario dio instrucciones al Ministerio de Transporte y a la Policía Nacional para que "desde este mismo fin de semana" se apliquen las medidas con celeridad y eficacia.

"Cero tolerancia a la mezcla de alcohol y conducción", concluyó el Presidente Santos.

Estas son las sanciones que se aplicarán: