Santos hablará con EE. UU. sobre extradición cuando culminen diálogos en Cuba

"Es un tema que eventualmente va a tener que estar en la mesa porque no creo que ningún guerrillero vaya a entregar las armas para irse a morir a un cárcel norteamericana", dijo Juan Manuel Santos.

"Cuando lleguemos ya al final del proceso me corresponderá a mí como presidente de la República plantearles a las autoridades norteamericanas alguna solución a este tema", agregó.

Tras una entrevista con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, el mandatario colombiano sostuvo que "hasta el momento (el tema) no ha sido abordado".

La mayoría de líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) enfrenta cargos por narcotráfico en Estados Unidos. Santos admitió que será un tema complicado de tratar.

Santos se entrevistó con Rajoy en Madrid poniendo fin a una visita de Estado de tres días a España. El mandatario colombiano insistió en que el diálogo con las FARC avanza y que lo difícil será trazar esa línea entre paz y justicia, en la que no todo el mundo quedará satisfecho.

Las negociaciones entre las FARC y el gobierno colombiano se celebran en La Habana.

Santos valoró muy positivamente la visita a Madrid y aseguró que la relación entre Colombia y España está en el mejor momento de su historia. Durante estos días, Colombia ha sido protagonista de la feria internacional de arte contemporáneo Arco en la capital española.

Rajoy también constató la buena sintonía y dijo que apoyará políticamente a Santos en el proceso con las FARC. En ese sentido, señaló que presionará para que la Unión Europea implemente la eliminación de las visas de turista para colombianos y peruanos en junio de este año.

Antes de marcharse, Santos ofrecerá una cena de despedida a los reyes de España Felipe VI y Letizia Ortiz, en la que se espera la actuación del artista Carlos Vives.