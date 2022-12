Santos invita a todas las fuerzas políticas a unirse para lograr la paz

"Quiero invitar a todos los estamentos políticos del país (...) a que hagamos causa común en la búsqueda de esa paz, porque la tenemos por primera vez al alcance de la mano y si todos juntos nos unimos vamos a poder lograrlo", dijo Juan Manuel Santos durante la instalación de la cumbre en Cartagena.

A esta cita asisten el expresidente estadounidense Bill Clinton, el ex primer ministro británico Tony Blair y los exgobernantes Felipe González (España); Fernando Henrique Cardoso (Brasil), y Ricardo Lagos (Chile).

Según Santos, la Tercera Vía "no es otra cosa que la sensatez en el Gobierno, y es todo lo contrario a los extremismos y radicalismos que solo han producido divisiones, exclusiones y atraso".

"Y piensen en esto: todo lo hemos logrado a pesar de un conflicto interno armado que nos ha afectado por más de medio siglo. ¡Imagínense cuánto más vamos a poder lograr si sacamos ese obstáculo del camino!", advirtió.

Ante un auditorio encabezado por el exprimer ministro británico Tony Blair, gestor de la Tercera Vía y de los expresidentes de Estados Unidos, Bill Clinton; de Brasil, Fernando Henrique Cardoso; de Chile, Ricardo Lagos y del Gobierno español, Felipe González, el Presidente Santos subrayó que la paz es el valor supremo, la máxima aspiración de una sociedad.

"Y por eso nos hemos comprometido a buscarla: porque con paz podemos llevar la Tercera Vía en Colombia a su máximo potencial", agregó.

Al referirse al proceso de paz que desde finales de 2012 se lleva a cabo en La Habana con las FARC, que calificó como serio y discreto, resaltó que se han alcanzado acuerdos concretos sobre temas como desarrollo rural, participación política y la solución al problema de las drogas ilícitas.

"La comunidad internacional ha rodeado y apoyado este proceso, y los colombianos ratificaron en las urnas -con mi elección para un segundo periodo- su voluntad de continuarlo y llevarlo a su fin", manifestó.

Recordó que el mundo está pendiente del torneo orbital que se juega en Brasil y consideró que los asistentes al conversatorio son una especie "selección mundial" de estadistas y afirmó que "hay muchos que nos pueden ayudar con sus luces y con su experiencia a orientar nuestro proceso de paz".

Recalcó que Tony Blair "supo conducir y sacar adelante el proceso que resolvió un conflicto de siglos en Irlanda del Norte" y Bill Clinton "fue determinante en las aproximaciones entre israelíes y palestinos".

"La historia nos demuestra que la verdadera paz no se impone por las armas sino que es el fruto de acuerdos, y por eso su aporte hoy es tan importante y revelador para nuestro país", concluyó el Presidente de Colombia.