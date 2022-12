Santos les pidió "renuncia protocolaria" a todos sus ministros

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió la "renuncia protocolaria" a todos sus ministros para hacer una reforma de su gabinete, informó este viernes el despacho presidencial.

Santos asiste en Nueva York a la instalación de la reunión de Naciones Unidas en la que 171 países firmarán un acuerdo climático para combatir el calentamiento global.

La Presidencia dijo que está previsto que el mandatario haga declaraciones desde Nueva York, aunque no aclaró si serán sobre esa reunión de la ONU o sobre los cambios en su equipo de gobierno.

La renuncia en pleno del gabinete estuvo precedida por la salida de la ministra de la Presidencia, María Lorena Gutiérrez, que se conoció la víspera. Para entonces el mandatario ya estaba en Estados Unidos, adonde viajó el miércoles por la noche para participar en la Sesión Especial de la Asamblea de la ONU sobre la lucha contra las drogas (UNGASS).

Preguntado sobre la renuncia de Gutiérrez en una entrevista el jueves con el diario The New York Times, Santos dijo que varios miembros de su gabinete "están renunciando" porque "el gobierno necesita cambios".

"Ella (Gutiérrez) llegó a su ciclo, otros llegarán a su ciclo, éste es el inicio de una serie de cambios que hay que hacer en el gabinete ahora que vamos a firmar la paz, espero que sea muy pronto", añadió el mandatario, horas antes de que se conociera su decisión de solicitar la renuncia a todos sus ministros.

En 2013, durante el primer periodo presidencial de Santos (2010-2014), el gabinete en pleno también renunció para promover cambios en el gobierno, pero en momentos en que el mandatario atravesaba una fuerte crisis por protestas campesinas y a pocos meses de definir si optaría a la reelección.

Santos, un presidente de centroderecha reelecto en 2014, está embarcado en poner fin al conflicto armado en el país, que ha enfrentado durante más de 50 años a guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha y fuerzas públicas y deja 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,8 millones de desplazados.

En el marco de ese empeño, Santos se encuentra en la recta final de un proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), principal guerrilla del país, y anunció el inicio de negociaciones formales con el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista).

Los diálogos, que cuentan con amplio apoyo internacional, son duramente cuestionados por el predecesor de Santos, el expresidente Álvaro Uribe, actual senador y férreo opositor a la forma en que el gobierno conduce las pláticas.