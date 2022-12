Santos no descarta que partidos de izquierda entren a su gobierno

El presidente Juan Manuel Santos, reelegido en las urnas, anunció este lunes que presentará una reforma para que se elimine la figura de la reelección y se alargue, en cambio, el periodo presidencial.

Así lo expresó el mandatario en su primera rueda de prensa después de su triunfo electoral.

Dijo, así mismo, que si partidos de izquierda como la UP y el Polo quieren entrar al Gobierno, "aquí también hay puertas abiertas". (Vea aquí: "Ha ganado la paz", dice Clara López)

No obstante, recordó que la mayoría de los líderes de izquierdas que apoyaron su candidatura han dejado claro que seguirán en la oposición.

De otro lado, invitó al Centro Democrático a sumarse a la iniciativa de paz que él lidera.

Después de haber sido superado por el uribista Óscar Iván Zuluaga en la primera vuelta de las elecciones, celebrada el 25 de mayo, Santos, candidato de la Unidad Nacional, se alió con la izquierda para la segunda ronda y alcanzó el domingo la victoria con un 50,95 ¿% de los votos frente a un 45,00 ¿% de su rival.

Santos aprovechó su primera comparecencia ante los medios para garantizar la "gobernabilidad" en el Congreso, pese a que ahora la mayor oposición vendrá del expresidente Álvaro Uribe y de los 19 senadores del uribista y derechista Centro Democrático.

"Si hay oposición bienvenida, de eso se trata la democracia", apuntó, para resaltar que no ve "ninguna dificultad por parte del Gobierno por mantener las mayorías en el Congreso para pasar las leyes necesarias".

También afirmó que con la elección del domingo la democracia colombiana "salió fortalecida", al hacer suyas las palabras de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el sentido de que los comicios se celebraron "con total transparencia" y por ello "era desproporcionado hablar de algún tipo de fraude".

Respondió así a su mayor rival político, el senador electo Álvaro Uribe, quien el domingo, tras conocer los resultados electorales, denunció la compra de votos e incluso que seguidores del uribismo habían sido coaccionados por la guerrilla de las FARC.