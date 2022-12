Santos no inauguró puente binacional con Ecuador por Ley de Garantías

"A partir de hoy me queda prohibido inaugurar obras, entonces voy a asistir a esta inauguración pero voy a darle al privilegio al presidente Correa porque hay una Ley de Garantías para los presidentes que quieren ser reelegidos y esa ley comienza a operar hoy", dijo Santos en la declaración conjunta a la prensa tras concluir la reunión del Segundo Gabinete Binacional.

El presidente dijo en Ipiales, vecina de la ecuatoriana Tulcán, que acompañaría a Correa a cortar la cinta del nuevo puente internacional de Rumichaca, en la frontera con Ecuador, pero que se haría "a un ladito".

Santos afirmó que hay quienes dicen que la Ley de Garantías comienza regir a la medianoche de hoy, una vez haya presentado su carta con la aspiración a la reelección, pero "para evitar suspicacias, me voy a hacer a un ladito" mientras el presidente Correa corta la cinta del nuevo puente.

Correa respondió jocoso que para que Santos no tenga problemas con la justicia electoral, lo invitaba a inaugurar el puente desde el lado ecuatoriano de la frontera.

"Yo le he dicho que lo inaugure del lado ecuatoriano, que no estamos en elecciones y no pasa nada", dijo Correa, con lo cual provocó risas de los funcionarios de los dos países que estaban presentes.

El nuevo puente internacional de Rumichaca, cuya construcción fue aprobada en diciembre pasado en la reunión del Primer Gabinete Binacional, celebrada en Tulcán, después de más de cuarenta años de discusiones, fue construido en un tiempo récord de ocho meses, destacó Correa.

La estructura, de 71,20 metros de largo y 14,95 metros de ancho, tiene tres carriles para vehículos, uno peatonal y uno más para bicicletas.