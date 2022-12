Santos nombró a Juan Camilo Restrepo como jefe negociador en diálogos con ELN

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció este domingo que el exministro Juan Camilo Restrepo será el jefe negociador de paz con la guerrilla ELN, con la que el gobierno prevé instalar el jueves en Ecuador diálogos para terminar medio siglo de conflicto armado.

"Puedo adelantarles que el jefe del equipo será el exministro Juan Camilo Restrepo", afirmó el mandatario en una alocución televisada, sobre quien fuera titular de la cartera de Agricultura durante su primer mandato (2010-2014).

Santos reiteró que "si se dan las condiciones", el jueves se formalizará en Ecuador la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla del país, con unos 1.500 combatientes según cifras oficiales.

"Invito a todos los colombianos a que, con espíritu patriótico, trabajemos juntos para alcanzar unos acuerdos que nos unan, que garanticen que no haya más víctimas por el conflicto armado y que nos permitan a todos los hijos de esta gran nación comenzar a recoger los frutos de la paz", agregó.

Restrepo, un abogado católico de 70 años de filiación conservadora y vasta trayectoria política, liderará por parte del gobierno las conversaciones con la guerrilla guevarista, alzada en armas en 1964 por influencia de la revolución cubana y la Teología de la liberación, una corriente de la Iglesia católica latinoamericana que priorizó la defensa de los pobres.

Al frente del ministerio de Agricultura entre 2010 y 2013, Restrepo se destacó por ser uno de los impulsores de la ley de víctimas y restitución de tierras, una de las banderas de Santos en su primer cuatrienio y que buscaba devolver tierra a campesinos despojados por grupos armados al margen de la ley.

Nacido en Medellín, Restrepo es graduado de la Universidad Javeriana y también ha sido senador y ministro de Minas (1991-1992) en el gobierno de César Gaviria y de Hacienda (1998-2000) en el mandato de Andrés Pastrana.

Además, tiene un doctorado en Derecho Administrativo de la Universidad de París y estudios en Derecho Económico en el London School of Economics. También fue candidato presidencial del Partido Conservador en 2002.

Diálogos en fase pública con el ELN, anunciados en marzo tras más de dos años de acercamientos secretos, se han mantenido en suspenso por la persistencia de la práctica del secuestro por parte de los rebeldes.

El 10 de octubre, cuando las partes informaron sobre la instalación de la mesa el 27 de octubre, la guerrilla se comprometió a iniciar el proceso de liberación de dos civiles que tiene en su poder antes de empezar las pláticas.

Pero hasta este domingo esto no se ha concretado.