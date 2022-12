Santos ordena acelerar diálogos con FARC e invita al ELN a llegar a acuerdo

El presidente Juan Manuel Santos dijo este lunes que ha dado instrucciones a sus negociadores de paz de "acelerar" las conversaciones con la guerrilla de las FARC e invitó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a iniciar también un diálogo formal con el Gobierno.

"El equipo negociador del Gobierno va a regresar a La Habana muy pronto con el mandato, con unas instrucciones de acelerar el paso de estas conversaciones, de estas negociaciones, para terminar lo más pronto posible y de una vez por todas con este conflicto armado", dijo Santos tras una reunión con sus asesores de paz en Cartagena.

El mandatario reconoció que el cese el fuego unilateral e indefinido de las FARC, que comenzó el pasado 20 de diciembre, se ha cumplido, por lo que consideró que esta situación facilita las condiciones para acelerar el diálogo con esa guerrilla, actualmente en receso navideño.

Según Santos, el compromiso de las FARC con el cese el fuego es una muestra del avance de las negociaciones que desde noviembre de 2012 se llevan a cabo en La Habana y aseguró que esa circunstancia supone un cambio en el escenario de la negociación.

Por esa razón, agregó, "debemos movernos más rápido para buscar el camino de la paz y no el camino de la guerra".

Sin embargo, el jefe de Estado reafirmó "una posición y una realidad" en el sentido de "que la paz debe reforzar la seguridad de los colombianos, no debilitarla", una aparente referencia a la negativa del Gobierno de aceptar el cese el fuego bilateral que pide la guerrilla y que respaldan sectores políticos y sociales colombianos, principalmente de izquierda.

A pesar de ello, Santos dijo que ha seguido una máxima que hizo famosa el exprimer ministro israelí Yitzhak Rabin, de que "hay que negociar la paz como si no se existiese la guerra y de mantener la ofensiva militar como si no existiese el proceso de paz", pero dijo que los avances en los diálogos indican "que ahora son otras las circunstancias y que esta desconexión ya no procede".

Llamado al ELN

En cuanto al ELN, el presidente reiteró su invitación a que inicie lo más pronto posible un diálogo de paz con su Gobierno.

"Queremos invitar al ELN a unirse a la iniciativa del cese el fuego unilateral como lo hizo las FARC y también a llegar a un acuerdo lo más pronto posible sobre los puntos de la agenda que hemos venido discutiendo desde hace algún tiempo", dijo.

El Gobierno y el ELN anunciaron en junio pasado que estaban en diálogos "exploratorios" para iniciar una negociación de paz como la que se lleva a cabo con las FARC en La Habana desde noviembre de 2012, pero desde entonces no han informado de avances.

Sin embargo, el pasado 29 de diciembre el ELN publicó en su página web que el próximo 7 de enero haría un "anuncio especial" sobre el que no facilitó más detalles.

Santos hizo sus declaraciones tras concluir unas reuniones que desde el pasado viernes mantuvo en la Casa de Huéspedes del Gobierno en la caribeña Cartagena con sus negociadores de paz y otros expertos internacionales para evaluar el estado de los diálogos con la guerrilla.

A esos "retiros" asistieron entre otros el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, y el alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, así como expertos internacionales como William Uri, de la Universidad de Harvard (EE.UU.).

Igualmente participaron Joaquín Villalobos, exguerrillero del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador; el exjefe de gabinete británico Jonathan Powell, responsable del acuerdo de paz en Irlanda del Norte, y el excanciller israelí Shlomo Ben Ami, arquitecto del acuerdo entre Israel y Palestina.