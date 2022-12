Santos ordena al Ejército redoblar la ofensiva contra FARC y ELN

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, exhortó hoy a las Fuerzas Militares y de Policía a no bajar la guardia y, por el contrario, continuar la ofensiva contra los guerrilleros de las FARC y el ELN y los demás grupos al margen de la ley.

Desde el Fuerte Militar de Tolemaida, el presidente dijo que en toda guerra, "como la que estamos nosotros librando, este último tramo" es definitivo.

Santos indicó que en estos momentos los grupos guerrilleros evaden el combate y acuden a los actos terroristas para hacerse notar.

Añadió que ahora es "cuando no se puede bajar la guardia, ahí es cuando ustedes tienen que redoblar la ofensiva" para terminar el conflicto interno lo más rápido posible.

El Gobierno de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llevan a cabo diálogos de paz en La Habana desde noviembre de 2012 a fin de buscarle salidas políticas al conflicto armado interno que lacera al país andino desde hace más de medio siglo.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla colombiana con unos 1.500 combatientes, cumplió la semana pasada 50 años en pleno incremento de su actividad armada, pero también dialogando con el Gobierno para iniciar un proceso de paz.

En los últimos días, las dos guerrillas colombianas han incrementado sus acciones en varios sitios del país teniendo como blancos principales la infraestructura eléctrica y petrolera.

Santos, quien regresó al país después de acompañar a la selección de fútbol de Colombia en el Mundial de Brasil, enfatizó que "el remate de la paz es el remate de la victoria" e insistió en la necesidad de no bajar la guardia.

El mandatario desvirtuó nuevamente que el futuro de la Fuerza Pública se discuta con las FARC en La Habana, y reiteró que ese tema está "vedado".

"En esa paz ustedes están ahí, a la vanguardia, porque ustedes han sido los responsables del proceso de paz", sostuvo Santos ante los militares en Tolemaida y agregó que "ustedes serán protegidos en forma permanente, antes, durante y después" del proceso.