Santos ordena investigar posible presencia de carteles mexicanos en Nariño

AP. Santos a la vez pidió a la Fiscalía General indagar en versiones y rumores crecientes de esa presencia en zona del departamento de Nariño, al extremo del suroeste del país y sobre la costa del Pacífico colombiano en cuanto a presencia de carteles mexicanos como el Sinaloa.

"Se ha oído mucho rumor (...) de la posible presencia de miembros de los carteles mexicanos aquí en el departamento de Nariño. Ya le dimos la instrucción al señor director de la Policía, general José Roberto León para que junto con la Fiscalía investiguen bien si hay lugar para creer que esos rumores puedan ser ciertos", dijo Santos en un acto en el puerto de Tumaco, Nariño, unos 605 kilómetros al suroeste de Bogotá.

"No tenemos conocimiento de nada, ninguna información concreta, pero me dicen varias personas que los rumores son crecientes de la presencia de los carteles en particular el cartel de Sinaloa en algunas zonas del departamento de Nariño, cosa que por supuesto combatiremos, no permitiremos por ningún motivo", añadió el mandatario en el acto transmitido en vivo por la página oficial de la Presidencia.

En Tumaco, una población costera de unos 187.000 habitantes, hacen presencia desde narcos y criminalidad común, hasta guerrillas y nuevo grupos criminales alimentados de paramilitares desmovilizados, según han dicho sus autoridades. Un atentado con un "triciclo bomba" en febrero del año pasado dejó al menos nueve personas muertas y a lo largo de 2012, distintos ataques rebeldes a torres de energía dejó sin luz y agua a la localidad, considera clave para los narcos que desean sacar droga por el Pacífico rumbo a Centroamérica y México.

Desde hace varios años y contrario a décadas pasadas, cuando los colombianos tenían el control de toda la cadena y mercados en el extranjero, la Policía Nacional de Colombia ha dicho que la mayoría de los narcos colombianos se quedaron como productores y exportadores hacia México, donde los carteles se encargan de traficar la droga hacia Estados Unidos, el principal mercado consumidor en la región.

Y aunque en ocasiones la policía antidrogas ha capturado a colombianos y mexicanos o de otras nacionalidades a quienes identifica como enlaces y que suministran drogas esas organizaciones mexicanas, hasta ahora las autoridades colombianas no han indicado claramente que esos carteles aztecas tengan operaciones permanentes y directas en Colombia o que actúen como carteles en el país.

Bogotá, Colombia