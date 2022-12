Santos ordena suspender bombardeos contra campamentos de FARC durante un mes

El presidente Juan Manuel Santos anunció este martes que, debido a los avances del proceso de paz con las FARC, ordenó al Ministerio de Defensa cesar los bombardeos contra esa guerrilla durante un mes.

El mandatario, en alocución nacional, resaltó que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con quienes su Gobierno negocia en Cuba, han cumplido el cese del fuego unilateral decretado en diciembre.

Así mismo, Santos destacó el hecho de que el grupo rebelde haya anunciado el fin de reclutamiento de menores de 17 años y el inicio de un proceso de desminado humanitario.

El jefe de Estado, no obstante, aclaró que durante este mes sin bombardeos a campamentos “no se va a descuidar un solo centímetro de nuestro territorio”. Las Fuerzas Armadas tienen la orden de seguir el resto de operaciones.

COMISIÓN DE PAZ CON OPOSITORES

Adicionalmente, Santos anunció la creación de una comisión asesora para la paz “de carácter pluralista”, la cual será convocada cada vez se considere oportuno para que entregue sus conceptos en esta, la que calificó como última etapa del proceso con las FARC.

De la comisión, dijo, también harán parte personajes no afines al Gobierno. De hecho, el mandatario reveló que les pidió al expresidente Andrés Pastrana y a los excandidatos presidenciales Óscar Iván Zuluaga y Martha Lucía Ramírez hacer parte del grupo.

“No es una comisión partidista, ni de gente afín al gobierno”, explicó el gobernante.

Por ahora, se confirma la presencia en la comisión de Clara López, Antanas Mockus, el cardenal Rubén Salazar, Carlos Yepes, presidente de Bancolombia; Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT; Rafael Zamudio, la exsenadora Vera Grave, la exministra Paula Moreno y la líder indígena Ati Quigua.

“La paz es de todos los colombianos, por eso los necesito a todos, no importa si son críticos del proceso. Lo que importa es que dejemos atrás, por fin, medio siglo de violencia”, explicó Santos.

QUE EL ELN NO SE QUEDE DEL TREN DE LA PAZ: SANTOS

Santos advirtió que el cese de los bombardeos contra las FARC no incluye al ELN. Es decir, la ofensiva militar contra esa guerrilla continúa.

“Quiero dejar claro que la suspensión de bombardeos a campamentos de las FARC en nada afectan las operaciones en contra del ELN. Esta organización, en lugar de entrar en sintonía con el desescalamiento, ha continuado y hasta incrementado sus acciones delictivas”, declaró.

"Yo espero, de verdad, que al ELN no lo deje el tren de la paz”, puntualizó.