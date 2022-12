Santos pide a colombianos que lo apoyen en el proceso de paz

"Lo que yo les pido a ustedes es que me apoyen en este proceso de paz. Esta no es una paz mía, no es una paz de mi Gobierno, es una paz de ustedes, de los colombianos, y por eso necesitamos que todos, todos, nos apoyen en la búsqueda de la paz", indicó el presidente Juan Manuel Santos.

"Yo les pregunto a ustedes: ¿ustedes quieren la paz? Escuchen los enemigos de la paz: el pueblo quiere la paz, el pueblo quiere la paz", dijo este lunes ante madres samarias pertenecientes al programa Más Familias en Acción.

Además, sostuvo que esta es la oportunidad para que Colombia se libere de 50 años de guerra.

"Llevamos 50 años de una guerra entre hijos de una misma nación", manifestó.

Y agregó: "Cincuenta años de una guerra que nos ha desangrado, que ha creado heridas que estamos tratando de cicatrizar con la Ley de Víctimas, reparando a las víctimas, devolviéndoles a los campesinos las tierras que les quitaron a punta de fusil".

"Todo eso lo podemos lograr más fácil si nos quitamos esa cadena de la violencia y de la guerra. Por eso mi empeño por buscar la paz", concluyó el mandatario.

Santa Marta