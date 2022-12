Santos pide al mundo ser un apoyo y no un obstáculo en búsqueda de la paz

"Hacer la guerra, y yo sé la sé hacer, es más fácil que buscar la paz", dijo el presidente colombiano ante la ONU al defender los diálogos que adelanta con las FARC.

Fue enfático en decir que si no hay un acuerdo de paz con las FARC "condenaremos al país a más años de sangre".

Por ello pidió a la ONU que "respete el derecho de Colombia y de toda nación de buscar la paz".

"Pedimos que se nos siga acompañando en nuestro proceso respetando nuestras decisiones, nuestra forma de hacer las cosas", al referirse a la justicia transicional contemplada en el Marco Jurídico para la Paz, cuestionada por algunos sectores del país, al considerar que genera impunidad en los crímenes cometidos por guerrilleros.

Afirmó que no se puede "pretender investigar todos los delitos cometidos en cinco décadas de violencia", pero con esta estrategia la "justicia se convierte en un apoyo y no en un obstáculo para la paz".

Reiteró que no habrá impunidad en crímenes de lesa humanidad. "No se trata de sacrificar la justicia para lograr la paz sino cómo lograr la paz con un máximo de justicia", explicó.

Asimismo, hizo un llamado a las FARC para que entiendan "que llegó el momento de dejar atrás esta confrontación de más de 50 años. Llegó el momento de continuar su lucha pero en democracia".

Insistió en que la paciencia del pueblo colombiano no es infinita y que "la guerrilla debe decidir si quiere una paz honorable y duradera o si continúa en la guerra. Llegó la hora de las decisiones".

Santos sugirió la posibilidad de que las FARC se pusieran del lado del Estado y ayudaran a luchar contra el narcotráfico. "¡Imagínense lo que lograríamos!", exclamó.

Consideró que sin la influencia del narcotráfico, el conflicto armado en Colombia ya habría terminado.

"Mi deseo es que el fin del conflicto será la buena noticia que el presidente de Colombia traerá a esta Asamblea el próximo año", concluyó el mandatario colombiano ante el pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas.