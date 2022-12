Santos pide que Néstor Pékerman siga como técnico de la selección Colombia

Desde Brasil, el presidente de la FCF, Luis Bedoya, dijo recientemente que "la renovación (de Pékerman) es el deseo de la Federación de Fútbol y su Comité Ejecutivo". "Él nos ha pedido que pospongamos las conversaciones y las continuemos tan pronto termine el Mundial. El deseo nuestro es que podamos llegar nuevamente a un buen arreglo", indicó a un medio colombiano.

Pékerman llegó a la selección de Colombia en el 2012 y consiguió la clasificación al Mundial de Brasil, después de 16 años de ausencia, donde logró una actuación histórica al avanzar hasta los cuartos de final en donde perdió, 1-2, con Brasil.

En su alocución, Santos elogió el trabajo del combinado "cafetero" porque "lo que vimos ayer en el estadio de Fortaleza no fue una selección achicada ni con miedo, sino una selección con ganas de triunfo, con capacidad; combativa y talentosa".

Agregó que Brasil derrotó 2-1 a Colombia pero que ganó "el pentacampeón del mundo en su propio país y por la mínima diferencia" pero agregó que "nadie puede negar que ha sido Colombia la que puso la alegría y el buen fútbol" en el Mundial.

Recalcó que la Selección está entre las mejores ocho del mundo y que en Brasil hizo "una campaña formidable" al ganar cuatro de los cinco partidos disputados.

Además, señaló Santos, Colombia marcó 12 goles y sólo recibió cuatro y hasta el momento el goleador del Mundial es James Rodríguez, quien marcó seis dianas en Brasil.

Agregó que para Colombia vienen grandes retos en materia futbolística como la Copa América que el año entrante se disputará en Chile de la que dijo: "No solo podemos, sino que ¡vamos a ser campeones!, como ya lo fuimos en el 2001".

Su optimismo lo cimentó en que "tenemos una selección joven y -además- tendremos a Falcao", que no estuvo en el Mundial por una lesión.

Confió, igualmente que para el Mundial de Rusia en el 2018, Colombia sea protagonista porque "aprendimos a ganar ¡y no vamos a dejar que se nos olvide!".