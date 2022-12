Santos quiere firmar acuerdo de paz con ELN este año, revela vicepresidente

"Puedo informar lo que él (Juan Manuel Santos) me ha autorizado", dijo Angelino Garzón en entrevista con Blu Radio.

"Este mismo año él quiere conversar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)", y "quiere que este mismo año se firme un acuerdo de paz" con esa guerrilla.

Sin embargo, dijo no tener "ni idea" de dónde se adelantarían los diálogos, ya que no se pueden "combinar peras con manzanas", al referirse que no pueden realizarse en Cuba, donde Gobierno dialoga con FARC.

"El presidente es el único que sabe dónde van a ser los diálogos", insistió, y dijo que Santos tiene voluntad política de "firmar ese acuerdo de paz este mismo año" con las guerrillas de las FARC y el ELN.

Reiteró que los grupos subversivos deben entender que el pueblo colombiano "tiene el derecho de vivir en paz".