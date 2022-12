“Santos quiere hablar con Uribe y Pastrana, no polemizar”: Angelino Garzón

Angelino Garzón no se rinde. Pese a la negativa de Álvaro Uribe de tomarse un tinto con Juan Manuel Santos, insiste en la necesidad de que los expresidentes y el actual jefe de Estado se sienten a hablar y solucionen sus diferencias.

"Nadie entendería que estemos buscando la paz por fuera y por dentro estemos peleando como perros y gatos", lamentó el vicepresidente en entrevista exclusiva con Noticias Caracol.

Cuestionado sobre qué le ha dicho Juan Manuel Santos, Garzón sostuvo que el primer mandatario quiere dialogar, mas no armar polémicas.

"El presidente Santos no quiere polemizar con ninguno de los expresidentes. Él quiere dialogar y trabajar para solucionar los problemas reales del país", insistió.

El vicepresidente cree que, pese a las diferencias, "Uribe y Pastrana pueden encontrar caminos de entendimiento con Santos".

Garzón incluso propuso que un medio de comunicación, específicamente Noticias Caracol, medie entre los expresidentes y el primer mandatario.

"Es un medio de comunicación importante que puede tener la capacidad de invitar los expresidentes para dialogar", concluyó.

Uribe no cede

El expresidente Álvaro Uribe está realmente molesto. Desde Montería, donde asistió a una cita odontológica tras sufrir un problema en su boca, descartó la posibilidad de hablar con quien fuera su ministro estrella, Juan Manuel Santos.

"Las FARC le niega al país que secuestran y el presidente Santos trata de tapar el engaño que sufrimos los electores", dijo.

"El presidente Santos -agregó- trata de negar que engañó al 90% de los electores, porque prometió una cosa y hace otra".

Y a través de su cuenta en twitter, que se ha convertido en su caballo de batalla, escribió: "Pte Santos manda los ministros a ladrar y se lava las manos con el anuncio que les prohibirá hacerlo. Será que él ladrará?".

Ahora bien, Uribe aseguró que conversa "bastante" con el vicepresidente Angelino Garzón y que lo aprecia mucho.

A la pelea se han sumado, entre otros, el expresidente Andrés Pastrana, quien cuestionó el manejo que el Gobierno le ha dado a la paz, y el expresidente Ernesto Samper, quien afirmó que "Pastrana criticando el proceso de paz de Santos es como el diablo enseñando el catecismo al papa Francisco".