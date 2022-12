Santos reactiva los diálogos de paz con el ELN

Ordenó a sus negociadores volver a la mesa en Quito, luego de la crisis generada por el asesinato de miembros de la fuerza pública.

Los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron suspendidos el pasado 10 de enero, tras una oleada de atentados perpetrada por ese grupo armado.

"Pensando en la vida, en salvar vidas, en lograr una paz completa para Colombia, he decidido retomar los diálogos de paz con el ELN", dijo Santos este lunes, en una declaración en la Casa de Nariño.

El mandatario explicó que para esta decisión ha sido determinante la tregua que dio esa guerrilla durante las elecciones que se celebraron este domingo, por lo que ha "dado instrucciones al jefe del equipo negociador, Gustavo Bell, para que viaje a Quito y reactive la mesa de diálogo".

En este sentido, aseguró que desde que terminó el pasado 9 de febrero un cese el fuego bilateral de 100 días "son demasiados los muertos de lado y lado", lo que cree que es necesario parar.

"Y esto sólo se logra hablando para que los argumentos de la fuerza se cambien por la fuerza de los argumentos", sostuvo.

Más temprano, el ELN había anunciado la decisión oficial en un comunicado difundido en su revista "Insurrección" en el que ese grupo dijo que acudirán "al llamado del presidente Santos para reiniciar las conversaciones".

Para Santos, la alternativa a la negociación es que las partes sigan matándose y enfrentándose "por muchos años o décadas más", algo a lo que cree "firmemente" que Colombia no "tiene por qué resignarse".

Como parte de los diálogos, también las partes buscarán un nuevo acuerdo de cese al fuego "amplio y verificable" que evite más muertes mientras están sentados a la mesa de negociación.

"El diálogo no es sinónimo de debilidad, todo lo contrario, es un acto de responsabilidad, de valor. Es una acción de compromiso con el presente pero sobre todo con el futuro de los colombianos", concluyó el presidente, quien dio la declaración acompañado de Bell y del alto comisionado de paz, Rodrigo Rivera.

Santos no precisó cuándo viajará la delegación de paz del Gobierno, pero se espera que sea esta misma semana.

