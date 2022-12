Santos reconoce responsabilidad del Estado en genocidio de la UP

El presidente Juan Manuel Santos aseguró este jueves que el Estado colombiano no tomó "medidas suficientes" para impedir el "exterminio" del izquierdista Unión Patriótica (UP) en los años 1990 y se comprometió a trabajar para que ningún partido sea nuevamente víctima de la violencia política.

"Tenemos que cumplir con el compromiso de asegurar que nadie que participe en política sea víctima de las armas y, muy especialmente, que ningún miembro del ningún partido, incluido el nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC a la vida civil, sea víctima de la violencia", dijo Santos en un acto oficial de reconocimiento a la UP.

En momentos en que se dispone a firmar el próximo 26 de septiembre un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), para poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo, Santos dijo que hay "que mirar hacia atrás y recordar y reconocer la tragedia de la Unión Patriótica".

La UP fue un partido de izquierda que surgió de una fallida negociación con las FARC en los años ochenta, que enfrentó una campaña de exterminio por parte de grupos paramilitares de ultraderecha.

La organización perdió a más de 3.000 militantes a sangre y fuego en los noventa, en un episodio que ha sido catalogado de "exterminio" por la justicia colombiana, y solo hace tres años pudo regresar a la vida política.

"Esa tragedia jamás debió haber ocurrido, debemos reconocer que el Estado no tomó medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos, los atentados y las demás violaciones, a pesar de la evidencia de que esa persecución estaba en marcha", admitió el mandatario.

"Tampoco olvidemos que hoy Colombia es diferente, hoy nuestra fuerza pública tiene todas las capacidades para enfrentar todos los fenómenos delincuenciales que quieran poner en riesgo el fin de cinco décadas de guerra con las FARC", añadió.

La actual presidenta de la UP, Aída Avella, dijo que el acto contribuye "a la dignificación de las víctimas" y que las garantías de no repetición a las que se comprometió Santos como jefe de Estado "son fundamentales en este momento histórico".

"La persecución y el exterminio que usted hoy reconoce que se cometió contra la Unión Patriótica fue muy grave, pero también lo es la impunidad", dijo Avella, quien pidió justicia para esos crímenes y a la vez se comprometió a apoyar la aprobación del acuerdo de paz con las FARC en el plebiscito del próximo 2 de octubre.