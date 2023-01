Santrich no llegó a la Corte Suprema: ¿qué viene ahora para el congresista señalado de narco?

El alto tribunal analizará, en sala extraordinaria, si libra orden de captura contra el exguerrillero de las FARC.

Y es que el exlíder de las FARC Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, no se presentó este martes a la indagatoria a la que fue citado por la Corte Suprema de Justicia de Colombia como parte de un proceso por narcotráfico, y su abogado aseguró que desconoce el motivo por el cual incumplió la cita.

"No hubo diligencia. A nosotros lo único que nos preguntaron fue si sabíamos la razón por la cual no concurría (Santrich) y dijimos que no sabíamos, que habíamos esperado a que concurriera, que habíamos estado coordinando la defensa, pero que no se presentó", dijo el abogado Eduardo Matías a periodistas.

Según el letrado, desconoce "en dónde está" Santrich, por lo que espera que "se comunique lo más pronto posible".

Asimismo, indicó que tras ser escuchado en la Corte Suprema, la sesión se levantó y "los magistrados dijeron que posteriormente tomarían una decisión que puede ser hoy o en cualquier momento".

Tras conocer la noticia de la inasistencia de Santrich, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, sostuvo que el exguerrillero "se ha burlado de la justicia, de las víctimas y de aquellos que han creído en la paz".

Por ello, Carrillo señaló que la Procuraduría "solicitó de nuevo a la sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia la expedición de una orden de captura en su contra".



Jesús Santrich se ha burlado de la justicia, de las víctimas y de aquellos que han creído en la paz. Por eso la @PGN_COL solicitó de nuevo a la sala de Instrucción de la @CorteSupremaJ la expedición de una orden de captura en su contra. — Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) July 9, 2019

REACCIONES

Conocida la ausencia de Santich, y su posible huída, diferentes sectores de la sociedad se pronunciaron. Entre esas voces se encuentra la del senador Iván Cepeda, quien incluso acompañó al exguerillero durante su excarcelación.

En palabras fuertes, Cepeda aseguró que la inasistencia de Santrich es un grave incumplimiento al acuerdo de paz y a "los miles de exguerrilleros que sí están comprometidos con la construcción de la paz".



La inasistencia de Jesús Santrich a la indagatoria programada por la Corte Suprema de Justicia para hoy, no solo es un grave incumplimiento al Acuerdo de Paz, es también un incumplimiento a los miles de exguerrilleros que sí están comprometidos con la construcción de la paz. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) July 9, 2019

Por su parte, Gustavo Petro, senador y excandidato presidencial, dijo que "Santrich ha traicionado a su propia gente y, a algo aun más importante, a la esperanza de paz de todo un pueblo".



Santrich ha traicionado a su propia gente y a algo aun más importante, a la esperanza de Paz de todo un pueblo.



Ojalá estos dirigentes de las Farc sepan entender que son aliados privilegiados de la extrema derecha que quiere llevar a los excombatientes de nuevo a la guerra. https://t.co/1e1OBtR21f — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 9, 2019

Y Humberto de la Calle, jefe del equipo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos que negoció la paz con las FARC, fue más tajante: "Inaceptable la conducta de Santrich. Debe ser excluido del proceso. Y ordenar su captura".



Inaceptable la conducta de Santrich. Debe ser excluido del proceso. Y ordenar su captura — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) July 9, 2019

Finalmente, Emilio Archila, alto consejero presidencial, sostuvo que Santrich se está burlando de todo el mundo, "inclusive de sí mismo porque está incumpliendo su palabra".



Santrich se está burlando de todo el mundo, inclusive de sí mismo porque está incumpliendo su palabra: Emilio Archila, alto consejero presidencial https://t.co/yqNEZKp2QB pic.twitter.com/8vFEQXRkwG — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 9, 2019



EL PROCESO POR NARCOTRÁFICO

La Justicia de los Estados Unidos pide en extradición al exlíder de las FARC ya que considera que conspiró para hacer el envío de 10 toneladas de droga a ese país tras la firma del acuerdo de paz.

Santrich, que el 11 de junio de este año asumió como representante a la Cámara, dejó plantado a su esquema de seguridad el 30 de junio y se fue con rumbo desconocido. Se cree que cruzó hacia territorio venezolano para reunirse con alias Iván Márquez y El Paisa.

La situación de Santrich fue objeto de controversia en mayo pasado cuando la Justicia Especial para la Paz (JEP), encargada de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado, le concedió el beneficio de no extradición.

Después de ese fallo, Santrich, que había sido capturado el 9 de abril de 2018, fue puesto en libertad por la Fiscalía el 17 de mayo.

Sin embargo, a los pocos minutos fue arrestado nuevamente y volvió a quedar libre días después, lo que le permitió asumir como miembro de la Cámara de Representantes.

¿QUÉ VIENE PARA SANTRICH?

Es la pregunta que se hace hoy el país, tanto quienes apoyaron el proceso de paz con las FARC como los que fueron críticos de ese acuerdo.

Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia y uno de los arquitectos de la justicia transicional, explica a continuación los posibles escenarios.



