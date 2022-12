Sara Salazar, el rostro de la violencia y abuso contra los niños en 2017

Padrinos de la pequeña de 3 años fueron imputados por su maltrato, violación y muerte. Autoridades estaban advertidas, pero no evitaron la tragedia.

Armero volvió a ser noticia el 21 de abril. El crimen de Sarita Salazar recordó al país lo sucedido cuatro meses atrás con Yuliana Samboní; sin embargo, por este segundo caso aún no hay condenas.

Medicina Legal reveló que la menor falleció por “un trauma encefálico, dado por maniobras de zarandeo o sujeción”.

“Se constituye en uno de los más violentos, de mayor severidad de violencia, que conoce el instituto a diario, en todo el país, en el tema de violencia al menor”, dijo en su momento el forense Carlos Valdés.

Sarita había quedado bajo la custodia solidaria de sus padrinos Johana Guerra Urueña y Edilberto Rojas Torres desde marzo de 2016, luego de que su mamá manifestara que no tenía la solvencia económica para cuidarla.

Después de esto la niña fue llevada dos veces al hospital, la primera por una supuesta caída y la segunda por maltrato y desnutrición, lo que se denunció en su momento pero a lo que no se le hizo seguimiento.

Después de esto la niña fue llevada dos veces al hospital, la primera por una supuesta caída y la segunda por maltrato y desnutrición, lo que se denunció en su momento pero a lo que no se le hizo seguimiento.

Estos antecedentes llevaron a la captura de Katherine de los Ángeles García Rodríguez, quien fungía como comisaria de familia cuando otorgó la custodia de Sarita a los padrinos y conoció de los episodios clínicos de la menor.

Fue imputada por prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo y prevaricato por omisión.

Por el crimen también fueron capturados los padrinos de Sarita. A su madrina Johana la señalaron de los delitos de homicidio agravado, tortura agravada en calidad de coautora material por acción y acceso carnal violento agravado como posible autora (bajo la figura de posición de garante).

Al padrino le endilgó cargos por tortura agravada a título de coautor pasivo (bajo la figura de posición de garante).

En lo que va corrido del año se han registrado más de 17 mil casos de abuso sexual a menores de edad entre los 10 y los 13 años. El 83,6% de las violaciones a niños se producen en los hogares.