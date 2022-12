Sargento del Ejército dio brutal golpiza a su expareja porque no quiso retomar relación

La llevó a la fuerza hasta Melgar y después de amenazarla de muerte le pidió que no denunciara para no manchar su hoja de vida, asegura víctima.

Además de los golpes, asegura la víctima de 24 años, el uniformado la tiene intimidada para que no lo denuncie, pues eso dañaría su carrera: "me dice que por favor no me le fuera a tirar la carrera, que él me daba lo que fuera”.

Publicidad

La madre de Angie asegura haber recibido también varias llamadas amenazantes: “primero me insulta, segundo llama amenazando a mi hermano dice que va a haber un muerto o él o mi hermano".

Además de los golpes en el rostro, tuvo múltiples lesiones en región abdominal.