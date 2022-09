Sargento (r) Gilberto Ávila recibió la eutanasia: así fueron sus últimos momentos de vida

El sargento (r) de la Policía Gilberto Ávila Llano, diagnosticado con párkinson juvenil, recibió la eutanasia este lunes, 26 de septiembre de 2022, tal y como lo había solicitado. Ávila aseguró que su enfermedad fue causada por el contacto permanente con glifosato debido a su trabajo en operaciones antinarcóticos.

Gilberto Ávila estaba bajo el cuidado de una hermana y tenía residencia en una finca ubicada en el caserío de Boquía, en el municipio de Salento (Quindío). Hasta allí, momentos antes de dirigirse al hospital, un grupo de policías, que hacen parte del comando Jungla, llegó para despedirlo y rendirle sentido homenaje. Junto a familiares y amigos tuvo un emotivo momento al arribar a la IPS para el procedimiento.

Ayer se realizó en #Armenia (Quindío) la eutanasia del Sargento (r) Gilberto Ávila, quien denuncia que por trabajar en operaciones donde se usó glifosato, ha padecido Parkinson desde hace 17 años. pic.twitter.com/ye17Lw7Ivb — Noticias Cartago (@NoticiasCartag) September 27, 2022

La enfermedad de Gilberto fue diagnosticada en 2009 cuando aún era policía activo. Fueron años de lucha con el sistema de salud, interponiendo varias tutelas por su atención. Hasta que en abril de este año solicitó la eutanasia, procedimiento que fue aceptado en el mes de junio y programado para el 26 de septiembre.

El párkinson juvenil le ocasionó movilidad reducida y dificultad en el habla, pero eso no le impidió dar a conocer su situación.

“La enfermedad me tiene vencido, ya no puedo hacer nada, ya no puedo salir, dependo totalmente de otra persona y decidí practicarme una muerte digna porque no tengo otros recursos”, aseguró.

Yo me considero una víctima olvidada del conflicto. Gilberto Ávila.

El veedor de la salud del sistema de la Policía Nacional, el exsargento viceprimero Carlos López, transmitió el último mensaje que dejó el exuniformado. “Pide que se cree una comisión de científicos con la Presidencia de la República para que se haga esta investigación (sobre el glifosato) y se eviten más muertes innecesarias”.