Se agudiza controversia entre Uribe y Vargas Lleras

Se agudizó la controversia entre el expresidente Álvaro Uribe y el candidato vicepresidencial, Germán Vargas Lleras, todo, por cuenta de la publicación de un libro de la periodista Vicky Davila.

En la publicación, Vargas Lleras señaló que el DAS habría estado tras el atentado perpetrado en su contra, precisamente durante la administracion Uribe. En la mañana de este lunes, el expresidente Uribe tildó a Vargas de mentiroso y de falto de gallardía. Añadió que en su momento, Vargas Lleras señaló a Juan Manuel Santos de ser el autor intelectual de su atentado.

El primer ataque lo lanzó el expresidente Álvaro Uribe a través de su cuenta de Twiter: "Hace 4 años acusaba al min juanmsantos de falsos positivos. Ahora compinches", escribió el exmandatario.

La respuesta de Vargas Lleras no se hizo esperar, una frase que repitió desde Socorro, Santander, este domingo: "Tengo que repetirle acá (a Uribe) que juró en vano para la época el ministro era Camilo Ospina". Tras esto, el exministro de Vivienda agregó: "falta a la verdad el senador Uribe cuando dice que yo lo visité para hablar mal del presidente santos".

Tras el desmentido, Uribe respondió por Twitter: "Doctor Vargas Lleras, no sea mentiroso, no embolate, el ministro era Ospina y usted después acusó al sucesor que era ministro Santos". Sin embargo la polémica no terminó ahí, ya que el expresidente añadió: "Vargas Lleras trata de disimular su infamia creando confusión de fechas".

Noticias Caracol consultó en sus archivos y el 10 de octubre de 2005 a las 10:05 de la noche se registró el atentado contra Vargas Lleras. Nueve meses después, es decir en julio de 2006, el hoy presidente de los colombianos, Juan Manuel Santos, se posesionó como ministro de defensa.