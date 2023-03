Se amplió plazo para marcación de armas traumáticas en Colombia: ¿para quién aplica?

En lo corrido de este año, se han incautado más de 3.000 armas traumáticas en Bogotá. De 600 mil que están en el mercado, hasta ahora han sido registradas solo 5.000. También, cada día, se venden entre 25 y 35.

En los últimos días, las autoridades anunciaron que han ampliado el plazo para su registro. Para hablar de las armas traumáticas y lo que se debe tener en cuenta en este proceso, Noticias Caracol invitó a José Orlando Carrillo, experto en vigilancia privada.

El proceso de legalización de un arma traumática en Colombia

Según el experto, la llegada de armas traumáticas se amparó en un principio en la Constitución y el derecho fundamental a la defensa de la vida, la integridad y los bienes.

“Esas armas traumáticas empezaron a llegar al país con un manifiesto de la aduana y todos sus documentos. Pero el delincuente encontró en ellas mucho para poder delinquir y utiliza este tipo de armamento y hay un vacío jurídico, pues les permite usarlas y en el caso de que los capturen que la pena no aumente, porque no era un arma como tal”, dice Carrillo.

“Hay diferentes armas traumáticas y el delincuente las utiliza sin ningún temor contra el ciudadano. Es entonces cuando el Estado ve la necesidad de regularlas y registrarlas”, agrega.

La historia de las armas traumáticas en Colombia:

• El sustento legal es la defensa como derecho fundamental.

• Inicia importación y legalización de armas traumáticas.

• La delincuencia comienza a usar estos elementos.

• Regulación: ley de seguridad ciudadana y decreto 1417 de 2021.

• Marcaje, porte y/o tenencia.

¿A quién cobija la nueva fecha para marcación de armas traumáticas?

La nueva fecha es el 4 de julio y aplica para aquellas personas que, al 4 de marzo, ya habían realizado el proceso en la aplicación del Departamento de control, comercio, armas y Explosivos, (DCCAE), pero que no hicieron la entrega de las mismas para su marcación en esa fecha.

Aquellas personas que siguieron todo el proceso pueden solicitar el permiso de porte y tenencia de acuerdo con la justificación que cada uno tenga.

Pero aquellas personas que no hicieron el proceso, pero la siguieron portando o la tienen en casa, pueden verse enfrentados a un delito de porte ilegal de armas, según la legislación y los nuevos decretos.

“El tema de fondo es qué políticas públicas hay para regular las armas letales que siguen en manos de la delincuencia”, indica el experto en seguridad.

Se calcula que, por importación, aproximadamente hay dos millones y medio de armas traumáticas en Colombia.

¿Se puede seguir comercializando este tipo de elementos?

No. Se prohíbe la venta y comercialización con base en el decreto 1417 de 2023. Quien no hizo el registro ya no puede hacer el marcaje, la ampliación está diseñada para las personas que lo hicieron.