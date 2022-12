“Se bloquearán vías”: Fecode reforzará paro de maestros hasta conseguir reunión con Santos

Carlos Rivas anunció cacerolazo y marchas en todo el país, empezando este 9 de junio, luego de los recientes anuncios del jefe de Estado.

A través de una circular de 14 puntos, el sindicato de maestros anunció que el paro nacional sigue en firme y señaló que el “único escenario viable para encontrar una posible salida” es una reunión con el presidente de la República.

En este comunicado también aseguran que su voluntad de diálogo se mantiene. Sin embargo, advierten que las propuestas del Gobierno “no son fórmulas de solución a los puntos del petitorio”.

Anunciaron un ‘cacerolazo’ en todos los municipios del país el próximo 12 de junio, desde las 10 de la mañana, y para el día siguiente una marcha de antorchas que iniciará a las 6 de la tarde.

Fecode se mantiene en paro y rechaza declaraciones del presidente... ¿Qué pretende Fecode?

Rivas, presidente de Fecode, dice que visibilizar el paro es establecer algo parecido al Chocó, algo parecido a Buenaventura. “Movilizándonos, haciendo trancones, llamando a la comunidad y a decirle al presidente Santos que le pedimos una cita entre él y la federación. Y decirle a la ministra que con medidas como las que ha planteado no nos va a amilanar; vamos a mantener el paro nacional”, sostiene.

¿Van a hacer bloqueos?

“Así es. Vamos a hacer bloqueo de vías, vamos a ir a la plaza de mercado, vamos a ir a las iglesias, a los centros comerciales, vamos a hablar con la sociedad y vamos a contarle a la sociedad que este Gobierno no le gustan ni los niños ni las niñas, ni le gustan los jóvenes ni le gusta que tengan una mejor educación”, asegura.

Y añade: “por eso vamos a hacer desde la federación todo un trabajo con la comunidad. Vamos a hacer un trabajo para visibilizarnos. Si el Gobierno no nos ha visto en cuatro movilizaciones donde nos hemos tomado la capital y donde hemos movilizado más de 120.000 educadores, entonces lo vamos a hacer en el resto del país”.

¿Qué opina sobre reponer los días de clase, como dijo Santos?

“Los maestros en todos los paros hemos hecho reposición del tiempo y mucho más en este. Nosotros tenemos una responsabilidad con los estudiantes, pero tenemos un principio ético y como principio ético siempre le hemos cumplido a la sociedad, le hemos cumplido a los niños, le hemos cumplido a los estudiantes y desde luego que lo vamos a hacer con una directiva ministerial que lo que hace es amenazarnos y amedrentarnos”, responde.

“Maestros deberán reponer clases para recibir salario de semanas o... Le advirtió a la jefe de la cartera educativa: “no necesita señora ministra de eso (porque) nosotros somos éticos, responsables y capaces con la comunidad y, sobre todo, con nuestros estudiantes”.

¿Cuál es el punto clave para terminar el paro?

El representante de maestros señala que "es lo que tiene qué ver indudablemente con los recursos para el sistema general de participaciones. El Gobierno cree, y le dijo a la comunidad, que era el tema salarial. Ayer llegaron a un acuerdo sobre salario, ese es un punto muy importante, pero el punto vital para nosotros es que se le dé muchos recursos, los recursos que necesita el sistema general de participación, de la financiación, para que indiscutiblemente los recursos de transferencias lleguen a los entes territoriales certificados.

¿Cómo socializarán el paro con la comunidad?

Las estrategias, anuncia, serán "asambleas con padres de familia y con estudiantes, les vamos a contar la política equivocada del gobierno en materia educativa. De una vez queremos anunciar, vamos a colocarnos frente del paro cívico nacional que se está programando en Colombia para garantizar que los colombianos tengan el derecho al agua potable, al saneamiento básico, salud y educación."

"Si este Gobierno no nos presta la atención suficiente lo haremos con ese punto en el paro cívico nacional", señala.

¿Cómo califica la actitud del Gobierno y la ministra frente al paro?

"Yo no puedo calificar si lo han hecho bien o mal. Lo que sí tenemos que decir es que el Gobierno ha dilatado las negociaciones. El presidente de la República, el premio Nobel de paz, que sale ayer es prácticamente a generar una polarización", responde.

"Yo sí quiero decir, señor presidente, votamos por usted los maestros y tenemos derecho a reclamarle su presencia y su financiación en la educación", puntualizó.

